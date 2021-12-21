Marvell тоже попал в их число, но не тот, который выпускает франшизы про супергероев.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Подходит к концу очередной год, полный сюрпризов для инвесторов, сосредоточенных на активах компаний технологического сектора. Специалисты Rosenblatt Securities решили выделить те ценные бумаги, которые в следующем году смогут продемонстрировать достойную динамику изменения курсовой стоимости.

реклама

Источник изображения: Getty Images

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 15 000р Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

К числу фаворитов они отнесли акции Marvell, AMD и Micron Technology. Представители последней уже объяснили, что связывают собственный оптимизм с ожиданиями роста спроса на память в большинстве занимаемых сегментов рынка. Продукция Marvell будет востребована за счёт роста спроса в серверном, автомобильном и телекоммуникационном сегментах. Интересно, что перспективы AMD авторы прогноза оценивают положительно с точки зрения предстоящего объединения с Xilinx. По их мнению, сделка поможет AMD расширить ассортимент предлагаемой продукции и получить выход ещё на один сегмент рынка со стабильным потоком выручки.