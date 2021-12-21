Подходит к концу очередной год, полный сюрпризов для инвесторов, сосредоточенных на активах компаний технологического сектора. Специалисты Rosenblatt Securities решили выделить те ценные бумаги, которые в следующем году смогут продемонстрировать достойную динамику изменения курсовой стоимости.
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К числу фаворитов они отнесли акции Marvell, AMD и Micron Technology. Представители последней уже объяснили, что связывают собственный оптимизм с ожиданиями роста спроса на память в большинстве занимаемых сегментов рынка. Продукция Marvell будет востребована за счёт роста спроса в серверном, автомобильном и телекоммуникационном сегментах. Интересно, что перспективы AMD авторы прогноза оценивают положительно с точки зрения предстоящего объединения с Xilinx. По их мнению, сделка поможет AMD расширить ассортимент предлагаемой продукции и получить выход ещё на один сегмент рынка со стабильным потоком выручки.