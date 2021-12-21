В августе этого года вице-президент Samsung Electronics и наследник основанного своим дедом бизнеса Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) был освобождён из тюрьмы, где в течение нескольких месяцев отбывал наказание по делу о коррупции и манипуляциями с ценными бумагами. Его выход на свободу сразу же оживил инвестиционную деятельность Samsung, компания подтвердила намерения построить в США новое предприятие по контрактному производству чипов. Теперь Business Korea сообщает, что правоохранительные органы Южной Кореи начали новое расследование против главы корпорации.
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У правоохранителей есть основания полагать, что в 2008 году Ли Джэ Ён приобрёл подставную компанию в офшорной зоне за пределами Южной Кореи, чтобы избежать уплаты части налогов и скрыть некоторое имущество. Теперь всё будет зависеть от того, какую сумму налогов пытался подобным образом «оптимизировать» руководитель Samsung Electronics. Если она превысит $420 тысяч, то следствие займётся этим делом и поставит под угрозу дальнейшее нахождение Ли Джэ Ёна на свободе.