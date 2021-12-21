Напомним, что речь идёт о процессоре поколения Rocket Lake-S.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

По всей видимости, румынскому энтузиасту Alex@ro захотелось выжать дополнительные результаты из процессора Intel Core i9-11900K, который относится к семейству Rocket Lake-S, уже уступившему место с точки зрения актуальности более современной серии Alder Lake-S.

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Источник изображения: HWBot, Alex@ro

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При помощи жидкого азота серийный экземпляр процессора удалось разогнать до 7154 МГц при активности трёх ядер и трёх потоков, и этого хватило для получения третьего места в SuperPI 32M при результате 3 минуты 37,625 секунды. В модельном зачёте результат удостоился второго места. Кстати, в абсолютном зачёте второе место тоже принадлежит процессору этой модели, а вот на первом прописался Core i9-12900K, представляющий уже новое поколение Alder Lake-S.