По всей видимости, румынскому энтузиасту Alex@ro захотелось выжать дополнительные результаты из процессора Intel Core i9-11900K, который относится к семейству Rocket Lake-S, уже уступившему место с точки зрения актуальности более современной серии Alder Lake-S.
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При помощи жидкого азота серийный экземпляр процессора удалось разогнать до 7154 МГц при активности трёх ядер и трёх потоков, и этого хватило для получения третьего места в SuperPI 32M при результате 3 минуты 37,625 секунды. В модельном зачёте результат удостоился второго места. Кстати, в абсолютном зачёте второе место тоже принадлежит процессору этой модели, а вот на первом прописался Core i9-12900K, представляющий уже новое поколение Alder Lake-S.