Из десяти лидеров только два не относятся к американскому бизнесу.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Состав рейтинга лидеров по величине капитализации постоянно меняется, и к концу 2021 года порядок первой пятёрки не меняется, а вот во второй части десятки произошли некоторые изменения по сравнению с прошлогодними данными. Китайская компания Tencent, например, с седьмого места вытеснена на одиннадцатое, а Alibaba больше не претендует на девятую позицию, довольствуясь только двадцать седьмой!

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Источник изображения: CompaniesMarketCap

Другими словами, усилия государственных органов КНР по регулированию рынка услуг в технологическом секторе наложились на санкции США против крупного китайского бизнеса, и это явным образом негативно сказалось на капитализации компаний из Поднебесной.

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Вообще, в упоминаемом рейтинге на первых десяти позициях разместились восемь американских компаний, и только две из-за пределов США. На четвёртом месте расположилась Saudi Aramco, а замыкает десятку тайваньская TSMC. К слову, NVIDIA расположилась на восьмой позиции, и уходящий год для её ценных бумаг был весьма удачным – с начала периода они подорожали в два с лишним раза.