Корпорация Micron Technology отчиталась о результатах первого квартала фискального 2022 года на этой неделе, чем серьёзно разнообразила скудеющую на фоне приближения праздничных дней повестку дня. Прежде всего, руководство компании заявило, что за пределами рынка памяти дефицит чипов будет ослабевать постепенно на протяжении всего следующего года, хотя некоторые признаки улучшения ситуации наблюдаются уже сейчас.
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Как пояснили представители Micron в отчётной презентации, сейчас 75% выручки компании формируется контрактами на поставку микросхем памяти, заключаемыми с клиентами на срок не менее одного года, тогда как ещё пять лет назад этот показатель не превышал десяти процентов. В свою очередь, во взаимоотношениях с поставщиками расходных материалов тоже перешла на заключение долгосрочных контрактов.
Совокупная выручка Micron в минувшем квартале последовательно сократилась на 7% до $7,7 млрд, но оказалась выше ожиданий аналитиков, что оказало существенную поддержку курсу акций компании после публикации отчётности. В годовом сравнении выручка выросла на 33%. Почти три четверти выручки Micron в минувшем квартале приходились на микросхемы оперативной памяти. Компания особо выделила тот факт, что начала поставлять микросхемы памяти типа GDDR6 для использования видеокартами AMD семейства Radeon RX 6000.