Экспортный контроль строг только в отношении передовой литографии.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В следующем году TSMC приступит к строительству предприятия на территории Японии, которое с 2024 года начнёт выпуск 28-нм и 22-нм продукции – не самой передовой даже по нынешним меркам, не говоря уже о перспективе середины десятилетия. Как отмечает Reuters, именно зрелость на уровне техпроцессов позволила этому проекту TSMC быстро получить одобрение тайваньских властей на экспорт технологий в Японию.

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Источник изображения: TSMC

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В решении регуляторов по этому вопросу прямо значится, что зрелость литографии не представляет угрозы для тайваньской экономики, а потому строительство предприятия TSMC в Японии может осуществляться без каких-либо ограничений. К слову, наблюдаемый в этом году дефицит полупроводниковых компонентов преимущественно был связан как раз с нехваткой мощностей, специализирующихся на зрелой литографии, поэтому после введения в строй японское предприятие TSMC должно быть востребовано. Местный автопром, например, возлагает на него особые надежды.