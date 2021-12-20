И станет самым крупным налогоплательщиком среди физических лиц.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Тяжела жизнь богатейшего человека планеты. Мало того, что инвесторы то и дело упрекают в стремлении продать больше акций Tesla и вызванном этим снижении их курса, так и власти США регулярно призывают Илона Маска (Elon Musk) делиться своими доходами с обществом. Как поясняет Reuters, подобное давление вынудило миллиардера признаться, что по итогам текущего года он заплатит $11 млрд с лишним в виде налогов.

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Источник изображения: Reuters

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На этом фоне вырученные от продажи акций Tesla с начала ноября $14 млрд уже не кажутся такой большой суммой – тем более, что оставшиеся после уплаты налогов деньги Маск собирается снова инвестировать в акции. По словам главы Tesla, в этом году он уплатит столько налогов, сколько не удавалось ни одному гражданину США за всю историю существования этого государства.