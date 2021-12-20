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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В наше время одними только новостями о видеокартах сыт не будешь, поэтому ресурс VideoCardz ещё до проведения январского мероприятия AMD сообщил, что процессоры Ryzen Threadripper PRO 5000 будут представлены 8 марта следующего года. Предполагаемый ассортимент моделей состоит из пяти штук с количеством ядер от 12 до 64, частотные характеристики преимущественно не определены.

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Источник изображения: VideoCardz

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Это будет последнее семейство процессоров AMD, перешедшее на архитектуру Zen 3. Источник предполагает, что подобная задержка с их дебютом связана не столько иным распределением приоритетов для компании, сколько с технологической возможностью начать использовать 6-нм техпроцесс для изготовления чиплетов, составляющих эти процессоры. Впрочем, это пока всего лишь предположение.