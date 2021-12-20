И это не УАЗ.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Издание Nikkei Asian Review поделилось мнением японских экспертов, которые разобрали весьма популярный в Китае электромобиль Wuling Hongguang Mini EV, выпускаемый на совместном предприятии SAIC и GM. В октябре на китайском рынке было продано 40 тысяч машин данной модели, по популярности она обошла и Tesla Model 3 шанхайской сборки.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

По мнению японских аналитиков, себестоимость компонентов данного электромобиля не превышает $4200, что позволяет продавать его за $4500 без убытков для производителя. Впрочем, в руки японских «патологоанатомов» побывала старшая комплектация машины за $6000, и себестоимость начального варианта электромобиля может оказаться даже ниже $4200.

Электромобиль марки Wuling был разработан с использованием универсальных компонентов, а многая электроника заимствована в сегменте бытовой техники, а не у поставщиков специализированных элементов для авто. От рекуперативного торможения электромобиль отказался ради экономии, поэтому у него запас хода не превышает 170 км. Инвертор оснащается воздушной системой охлаждения, а его ресурс измеряется восемью годами эксплуатации или 120 тысячами километров. У более дорогих электромобилей ресурс подобных узлов обычно выше раза в два.

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Словом, японские эксперты пришли к выводу, что недолговечность некоторых компонентов в дешёвом китайском электромобиле компенсируется простотой их ремонта и замены. Для конечных потребителей, которые сосредоточены в удалённых китайских регионах, это является несомненным плюсом.