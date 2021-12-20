Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японцы разгадали секрет китайского электромобиля за $4500: низкий ресурс и высокая ремонтопригодность
И это не УАЗ.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus

Издание Nikkei Asian Review поделилось мнением японских экспертов, которые разобрали весьма популярный в Китае электромобиль Wuling Hongguang Mini EV, выпускаемый на совместном предприятии SAIC и GM. В октябре на китайском рынке было продано 40 тысяч машин данной модели, по популярности она обошла и Tesla Model 3 шанхайской сборки.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

По мнению японских аналитиков, себестоимость компонентов данного электромобиля не превышает $4200, что позволяет продавать его за $4500 без убытков для производителя. Впрочем, в руки японских «патологоанатомов» побывала старшая комплектация машины за $6000, и себестоимость начального варианта электромобиля может оказаться даже ниже $4200.

Электромобиль марки Wuling был разработан с использованием универсальных компонентов, а многая электроника заимствована в сегменте бытовой техники, а не у поставщиков специализированных элементов для авто. От рекуперативного торможения электромобиль отказался ради экономии, поэтому у него запас хода не превышает 170 км. Инвертор оснащается воздушной системой охлаждения, а его ресурс измеряется восемью годами эксплуатации или 120 тысячами километров. У более дорогих электромобилей ресурс подобных узлов обычно выше раза в два.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 7000р
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Словом, японские эксперты пришли к выводу, что недолговечность некоторых компонентов в дешёвом китайском электромобиле компенсируется простотой их ремонта и замены. Для конечных потребителей, которые сосредоточены в удалённых китайских регионах, это является несомненным плюсом.

#аналитика #электромобили #китайские производители
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

С начала ноября Илон Маск продал акций Tesla на сумму около $13,6 млрд
Метавселенная позволит курсу акций NVIDIA вырасти в следующем году
Власти Тайваня предупреждают, что существенного ослабления дефицита чипов ранее второй половины 2022 года ожидать не следует
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 2
24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков
22
В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022
37
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
34
Мир консолей: Свидетели писания Xbox Game Pass
13
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
12
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
3

Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
11:10
Нет а вот ты клоун-сливончик по существу ответить так и не может т.к. слился уже давно в унитаз с говном. Так что по итогу ты нубилойдище которое слилось и в добавок трус который убегает в свой унитаз...
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
Alexshanghaie Noper
11:07
ахаха нищее6а в зеркале каждый день видишь чушка. апу бульбульдозер во времена когда у меня был 3770k скальп up 4700 +4x4 gskill 2400 up 2666/cl11-12-12 давай жги еще чурка петух.
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
sop18
11:07
Да, это так прямое считывание без порой бред полный выдает как не пересчитывай. В тех же линуксах это можно увидеть. Сам как то баловался когда то написанием программ мониторинга. К тому же для полно...
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
Наталья Мошкина
11:05
Киты столько не вернут обратно.... Надо понимать для чего все это! Да, могут вернуть, но только для того что бы еще раз забрать. Рекламку организуют.
Аналитики Cryptonews рассказали о том, что произойдёт, если Shiba Inu достигнет цены $1 за 1 монету
Кирилл Чичета
11:05
Очень не напряжно когда просидел в Pathfinder:Kingmaker часов 10-15, дошёл до второго акта и слил королевство потому, что у тебя нет казначея, потому, что ты должен был сходить в определённую локацию ...
Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков
Evgeniy Som
11:03
это немного бред т.к. у 20" 1080р ppi будет равен 44" 4K или ты не поверишь лучше чем у 50" 4K. Так что твой ответ бредовый.
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
sop18
11:02
Ладно, с AUXTIN3 зарезервированное значение (127С). А +4С с AUXTIN2 как понимать?
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
Виталий Shokerxxx
11:02
ясен пень. 2 дня норм то хомяков то крыс используют которые в 3 раза выше переносимость радиации. собак и кошек ни кто после королева не использует.
Аксессуары против "вредного" воздействия технологии 5G сами оказались радиоактивными
Wer3w0lf
11:01
Ну, ты же держишь в курсе, что ты нище*б 🤷‍♂️
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
Артем Николаев
11:01
А что не так с Эпл? У них чистая прибыль 100 лярдов за этот год. Сколько должна стоить такая компания? P/E=30, вполне норм. Вон та же Нвидия при капе в 700 лярдов генерит лишь 4 лярда прибыли - менее ...
Аналитики Cryptonews рассказали о том, что произойдёт, если Shiba Inu достигнет цены $1 за 1 монету
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем