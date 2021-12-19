Yi travinka, yi lesok, v pole kazhdiy kolosok!

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Любители моддинга привыкли, что владельцы ПК для самовыражения обычно используют корпуса системных блоков или видеокарты, но вот индивидуализация материнских плат является новым направлением, порождённым появлением на их поверхности обширных гладких поверхностей, скрывающих элементы системы охлаждения. Задействовать эти «рекламные площади» в своей серии материнских плат Z690 City Edition решило американское представительство марки AORUS, принадлежащей тайваньской компании Gigabyte Technology.

реклама

Источник изображения: AORUS

При поддержке Intel марка AORUS решила в оставшиеся до Рождества по Григорианскому календарю дни разыграть десять материнских плат на основе чипсета Intel Z690, оформленных тематически с привязкой к тому или иному городу США.

Источник изображения: AORUS

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Для участия в розыгрыше уже доступны платы с видами Бостона, Чикаго и Денвера. Получается некий симбиоз магнитика на холодильник и открытки, только использовать это буйство красок по прямому назначению нужно будет в корпусе системного блока, либо на открытом стенде, если победители розыгрыша относятся к числу любителей разгона.