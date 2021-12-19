Любители моддинга привыкли, что владельцы ПК для самовыражения обычно используют корпуса системных блоков или видеокарты, но вот индивидуализация материнских плат является новым направлением, порождённым появлением на их поверхности обширных гладких поверхностей, скрывающих элементы системы охлаждения. Задействовать эти «рекламные площади» в своей серии материнских плат Z690 City Edition решило американское представительство марки AORUS, принадлежащей тайваньской компании Gigabyte Technology.
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При поддержке Intel марка AORUS решила в оставшиеся до Рождества по Григорианскому календарю дни разыграть десять материнских плат на основе чипсета Intel Z690, оформленных тематически с привязкой к тому или иному городу США.
Для участия в розыгрыше уже доступны платы с видами Бостона, Чикаго и Денвера. Получается некий симбиоз магнитика на холодильник и открытки, только использовать это буйство красок по прямому назначению нужно будет в корпусе системного блока, либо на открытом стенде, если победители розыгрыша относятся к числу любителей разгона.