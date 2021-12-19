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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Поскольку сейчас функциональные возможности бортовых систем автомобилей закладываются и программистами, помимо прочих специалистов, то традиции сокрытия «пасхальных яиц» перекочевали в автопром из сферы информационных технологий в полном объёме. По крайней мере, первым обозревателям недавно сошедшего с конвейера электрического пикапа Hummer EV в одном из вспомогательных меню бортового интерфейса удалось обнаружить отсылку к стремлению превзойти конкурирующий Tesla Cybertruck, производство которого до сих пор не началось.

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Источник изображения: Cybertruck Owners Club

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На одной из пиктограмм Hummer EV буквально переезжает Tesla Cybertruck в профиль. Этот пункт меню можно запрограммировать под любую функцию по желанию пользователя, но в данном случае он отвечает за работу светотехники. В данном разделе меню вообще много довольно абстрактных пиктограмм, так что сюжет с противоборством двух пикапов не кажется чужеродным в этой выборке.