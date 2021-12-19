Вступление в должность нового генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) не только привлекло в ряды специалистов Intel ветеранов отрасли и повысило потребность компании в капитальных затратах, но и стимулировало увеличение компенсационных пакетов. Во всяком случае, как отмечает издание Oregon Live, сотрудники Intel были уведомлены в этом месяце, что со следующего года корпорация увеличит фонд оплаты труда на $1 млрд и на $1,4 млрд увеличит компенсации, выплачиваемые в форме собственных акций.
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Чем это грозит отдельно взятым сотрудникам, пока определить сложно, но прирост зарплаты в следующем году должен оказаться выше обычного, как поясняет источник. Очевидно, что более чем 110-тысячный коллектив Intel от подобных изменений выиграет в разной степени, поскольку компания сосредоточится на поощрении самых востребованных специалистов. Техник на предприятии Intel, выпускающем процессоры, в год получает не более $60 000 с учётом сверхурочных, и в штате компании достаточно более высокооплачиваемых специалистов.