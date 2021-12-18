Ещё в конце октября представители дочерней компании Cruise, которая в структуре General Motors развивает сервис беспилотных такси, выражали уверенность в успехе проекта по запуску коммерческих услуг на территории Сан-Франциско в 2022 году. В декабре генеральный директор Cruise Дэн Амманн (Dan Ammann) неожиданно заявил о своём уходе из компании, но Bloomberg со ссылкой на президента GM Марка Ройсса (Mark Reuss) сообщает, что все планы Cruise остаются в силе.
реклама
Власти Калифорнии уже находятся на заключительных этапах рассмотрения заявки Cruise на осуществление коммерческой деятельности по перевозке пассажиров и товаров беспилотными транспортными средствами по территории Сан-Франциско. Коммерческие услуги такого типа начнут оказываться компанией в 2022 году, как убеждено руководство General Motors. Как правило, сейчас американские регуляторы разрешают эксплуатировать беспилотные такси только в определённых районах городов и с ограничением по времени суток. В салоне при этом должен находиться страхующий автоматику водитель, либо оператор должен осуществлять непрерывный дистанционный контроль за транспортным средством, а его скорость передвижения при этом ограничена безопасными значениями.
К 2030 году GM рассчитывает увеличить выручку до $280 млрд, при этом на долю Cruise будет приходиться $50 млрд. Очевидно, что на беспилотные пассажирские перевозки американский автогигант делает серьёзную ставку в развитии своего бизнеса.