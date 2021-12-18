В конце концов, в прошлом году и туалетная бумага являлась ценной.

Как сообщает Barron’s со ссылкой на прогнозы аналитиков Bernstein, в настоящее время ситуация с доступностью полупроводниковых компонентов в автомобильной отрасли начинает улучшаться. Это заметно даже на производственных площадках General Motors в США, а ведь именно американские автогиганты страдали от дефицита чипов больше всего в силу своей удалённости от основных центров производства полупроводниковых компонентов. На предприятиях GM уже начали вводиться дополнительные рабочие смены, чего нельзя было представить в разгар дефицита чипов.

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Источник изображения: TSMC

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В 2022 году спрос на чипы всё ещё будет превышать предложение, как утверждают авторы прогноза, и это объясняется преимущественно стремлением клиентов создать избыточные запасы комплектующих после проблем, пережитых в острую фазу кризиса. Если же говорить о тенденциях фондового рынка на будущий год, то специалисты Bernstein считают идею создания метавселенной одним из потенциальных драйверов роста курсовой стоимости акций NVIDIA и других компаний, способных получить выгоду от развития этой экосистемы.