Как сообщает Barron’s со ссылкой на прогнозы аналитиков Bernstein, в настоящее время ситуация с доступностью полупроводниковых компонентов в автомобильной отрасли начинает улучшаться. Это заметно даже на производственных площадках General Motors в США, а ведь именно американские автогиганты страдали от дефицита чипов больше всего в силу своей удалённости от основных центров производства полупроводниковых компонентов. На предприятиях GM уже начали вводиться дополнительные рабочие смены, чего нельзя было представить в разгар дефицита чипов.
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В 2022 году спрос на чипы всё ещё будет превышать предложение, как утверждают авторы прогноза, и это объясняется преимущественно стремлением клиентов создать избыточные запасы комплектующих после проблем, пережитых в острую фазу кризиса. Если же говорить о тенденциях фондового рынка на будущий год, то специалисты Bernstein считают идею создания метавселенной одним из потенциальных драйверов роста курсовой стоимости акций NVIDIA и других компаний, способных получить выгоду от развития этой экосистемы.