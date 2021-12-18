Весь этот опрос общественного мнения был неуместным, как считает инициатор иска.

Глава компании Илон Маск (Elon Musk) в 2018 году уже столкнулся с претензиями американских регуляторов к его манере делать громкие заявления, которые способны существенным образом влиять на курс акций Tesla. Суд тогда обязал его согласовывать все подобные публикации в Twitter с юристами, но уже через несколько месяцев миллиардер столкнулся с новыми претензиями подобного типа, которые вынудили его исправить содержание уже опубликованного твита с прогнозом о количестве выпущенных по итогам 2019 года электромобилей.

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Как сообщает Reuters, ноябрьская история с опросом общественного мнения со стороны Маска и последующей продажей акций на сумму около $14 млрд тоже обернётся для миллиардера судебным преследованием. Во всяком случае, подобным поведением главы Tesla уже возмущён один из инвесторов, подавший исковое заявление в суд.

Источник изображения: Reuters

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Истец призывает следствие выяснить, были ли заявления Маска о продаже 10% принадлежащих ему акций Tesla согласованы с юристами и советом директоров компании. С начала декабря акции этого эмитента упали в цене почти на четверть, и одной из причин подобной динамики, по мнению истца, могла стать как раз активность Маска по реализации части принадлежащих ему акций. Предвосхитив свои действия опросом в Twitter, миллиардер сформировал определённые ожидания у инвесторов, и это могло причинить вред многим держателям акций Tesla.