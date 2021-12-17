Это более трёх четвертей намеченного количества.

По всей видимости, решение о продаже крупного пакета акций Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) принял задолго до того, как начал заигрывать с общественным мнением и устраивать опрос на страницах Twitter. Если верить его результатам, то миллиардер намеревается реализовать до 10% принадлежащих ему акций компании, и на этой неделе он уже перешагнул планку в три четверти от намеченного к продаже количества акций Tesla, как поясняет Bloomberg.

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Источник изображения: Bloomberg

С начала ноября по сегодняшнюю дату Маск продал 12,9 млн акций Tesla на общую сумму $13,6 млрд, последняя транзакция принесла ему $884 млн за счёт реализации 934 091 акции компании. Курс акций Tesla с четвёртого ноября этого года успел снизиться на 25%, поэтому последние сделки с участием Маска заключались уже на менее выгодных для него условиях, чем в начале периода.

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Эксперты Loup Ventures считают, что глава Tesla не зря выбрал конец этого года для масштабной реализации акций Tesla. Во-первых, это позволит ему заплатить налоги и купить новые пакеты акций по заметно более выгодной цене, чем на открытом рынке. Во-вторых, вряд ли инвесторы будут с таким же интересом приобретать акции производителей электромобилей в следующем году, как в этом, поэтому динамика курса ценных бумаг Tesla в наступающем году может оказаться более сдержанной, и выгоднее продать их сейчас.