Издание DigiTimes поделилось некоторыми прогнозами главы Центробанка Тайваня, который одновременно ссылался на заявления представителей МВФ и отраслевых ассоциаций в попытке оценить продолжительность кризиса в полупроводниковой отрасли.
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Спрос на полупроводниковые компоненты, как известно, растёт в этом году рекордными темпами, увлекая за собой экспортную выручку Тайваня. В текущем квартале она может увеличиться на 10,52%, а по итогам всего года – на 16,8%. Прогнозы МВФ и ЕЦБ гласят, что на стороне поставщиков дефицит чипов начнёт ослабевать в первом квартале следующего года, но клиенты почувствуют это улучшение не ранее второго полугодия – во многом по причине сохранения трудностей с логистикой в условиях пандемии.
Как ожидают эксперты МВФ, в следующем году мировая экономика вырастет на 4,9%, а руководство Центробанка Тайваня рассчитывает, что национальная экономика завершит этот год приростом на 6,03%, а в следующем году продемонстрирует 4,03% роста. По оценкам ассоциации SEMI, которые были опубликованы в сентябре, всего до конца 2022 года в мире должно быть запущено строительство 38 новых предприятий по производству полупроводниковых компонентов. Основная их часть будет введена в эксплуатацию через пару лет, но первые плоды такой экспансии уже можно будет почувствовать во второй половине 2022 года.