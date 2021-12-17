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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня предупреждают, что существенного ослабления дефицита чипов ранее второй половины 2022 года ожидать не следует
Только тогда начнут работать первые вводимые в строй новые предприятия.
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Издание DigiTimes поделилось некоторыми прогнозами главы Центробанка Тайваня, который одновременно ссылался на заявления представителей МВФ и отраслевых ассоциаций в попытке оценить продолжительность кризиса в полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: DigiTimes

Спрос на полупроводниковые компоненты, как известно, растёт в этом году рекордными темпами, увлекая за собой экспортную выручку Тайваня. В текущем квартале она может увеличиться на 10,52%, а по итогам всего года – на 16,8%. Прогнозы МВФ и ЕЦБ гласят, что на стороне поставщиков дефицит чипов начнёт ослабевать в первом квартале следующего года, но клиенты почувствуют это улучшение не ранее второго полугодия – во многом по причине сохранения трудностей с логистикой в условиях пандемии.

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Как ожидают эксперты МВФ, в следующем году мировая экономика вырастет на 4,9%, а руководство Центробанка Тайваня рассчитывает, что национальная экономика завершит этот год приростом на 6,03%, а в следующем году продемонстрирует 4,03% роста. По оценкам ассоциации SEMI, которые были опубликованы в сентябре, всего до конца 2022 года в мире должно быть запущено строительство 38 новых предприятий по производству полупроводниковых компонентов. Основная их часть будет введена в эксплуатацию через пару лет, но первые плоды такой экспансии уже можно будет почувствовать во второй половине 2022 года.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #тайвань
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Tin Terner
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это они дают сигнал компаниям? что надо придумывать "проблемы и беды" на остальное время? чтобы удержать "дефицит" и бешаные прибыли.
Власти Тайваня предупреждают, что существенного ослабления дефицита чипов ранее второй половины 2022 года ожидать не следует
Dobpelkopf
16:06
Вот только не надо ля-ля разводить... Подавляющее большинство игр, вышедшие за последние годы, составляют 90% говна. Стоил лишь создать подкатегории, говно для детей, и говно для взрослешей.
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