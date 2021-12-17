Только тогда начнут работать первые вводимые в строй новые предприятия.

Издание DigiTimes поделилось некоторыми прогнозами главы Центробанка Тайваня, который одновременно ссылался на заявления представителей МВФ и отраслевых ассоциаций в попытке оценить продолжительность кризиса в полупроводниковой отрасли.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

Спрос на полупроводниковые компоненты, как известно, растёт в этом году рекордными темпами, увлекая за собой экспортную выручку Тайваня. В текущем квартале она может увеличиться на 10,52%, а по итогам всего года – на 16,8%. Прогнозы МВФ и ЕЦБ гласят, что на стороне поставщиков дефицит чипов начнёт ослабевать в первом квартале следующего года, но клиенты почувствуют это улучшение не ранее второго полугодия – во многом по причине сохранения трудностей с логистикой в условиях пандемии.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Как ожидают эксперты МВФ, в следующем году мировая экономика вырастет на 4,9%, а руководство Центробанка Тайваня рассчитывает, что национальная экономика завершит этот год приростом на 6,03%, а в следующем году продемонстрирует 4,03% роста. По оценкам ассоциации SEMI, которые были опубликованы в сентябре, всего до конца 2022 года в мире должно быть запущено строительство 38 новых предприятий по производству полупроводниковых компонентов. Основная их часть будет введена в эксплуатацию через пару лет, но первые плоды такой экспансии уже можно будет почувствовать во второй половине 2022 года.