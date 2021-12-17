Ажиотаж вокруг криптовалюты Chia Coin постепенно схлынул, и спрос на жёсткие диски начал определяться более долгосрочными факторами. Как отмечает DigiTimes со ссылкой на тайваньских контрактных производителей жёстких дисков, в следующий календарный год они смотрят с осторожным оптимизмом.
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Участники рынка выражают надежду, что в следующем году не так остро будет чувствоваться не только дефицит электронных компонентов, но и кризис в логистических цепочках, который сейчас парализовал работу морских портов. Выход Windows 11 обеспечит производителям ноутбуков хороший уровень спроса, а это значит, что и жёсткие диски будут востребованы рынком в следующем году. Quanta Storage сообщает, что заказами на поставку жёстких дисков компания обеспечена до второй половины следующего года, а Kinpo даже намеревается увеличить объёмы контрактного выпуска жёстких дисков в Таиланде.