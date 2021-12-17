Чуть выше частоты – и новый чемпион готов.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Практически не приходится сомневаться, что в следующем месяце AMD представит обновлённые процессоры Ryzen с памятью типа 3D V-Cache, а вот о возможной реакции Intel на данный шаг сегодня впервые сообщил сайт VideoCardz. По мнению первоисточника, компания Intel готовит в качестве ответной меры дебют процессора Core i9-12900KS, главным отличием которого от уже имеющегося Core i9-12900K станет более высокая частота работы в турбо-режиме.

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Источник изображения: Intel

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Собственно, при активности всех ядер новинка Intel сможет работать на частоте около 5.0 ГГц, а пределом в номинальных характеристиках станет частота 5.2 ГГц. Не факт, что процессор будет выпущен большим тиражом, но свою роль в качестве провокатора словесных баталий на специализированных ресурсах он сыграет успешно. Дебют новой модели Alder Lake-S может состояться в январе наступающего года.