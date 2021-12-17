Среди процессоров с 12 ядрами.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Южнокорейский энтузиаст safedisk воспользовался процессором Core i7-12700K семейства Intel Alder Lake, чтобы улучшить достижения Cinebench R20 и Geekbench3 Multi Core в категории моделей с двенадцатью ядрами. Для охлаждения «подопытного» традиционно использовался жидкий азот.

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Источник изображения: HWBot, safedisk

В тесте Cinebench R20 при частоте процессора 6798 МГц и активности 12 ядер (8 + 4) и 20 потоков был получен лучший результат в модельном зачёте, который соответствует 12 724 баллам, а также лучший результат среди процессоров с 12 ядрами – формально данная модель под критерии присутствия в данном рейтинге подходит.

Источник изображения: HWBot, safedisk

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В тесте Geekbench3 Multi Core при частоте процессора 6798 МГц был показан результат 94 505 баллов, который тоже стал лучшим среди моделей с 12 ядрами.