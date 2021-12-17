Через пару лет AMD может уступить место Intel.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

О чём именно говорил генеральный директор Intel с руководством TSMC во время своего визита на Тайвань, официально не сообщается, зато обладатели мотивированных мнений по этому вопросу запросто делятся своими предположениями со страниц китайской версии ресурса DigiTimes. Ожидается, что получение квот на выпуск 3-нм продукции позволит Intel к 2023 году стать третьим по величине клиентом компании TSMC в показателях выручки.

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Источник изображения: TSMC

Сейчас расстановка сил такова, что безусловным лидером остаётся Apple, занимающая 25,93% выручки TSMC, на втором месте с более скромными 5,8% выручки расположилась компания MediaTek, а вот на третьем относительно недавно обосновалась AMD с 4,39% выручки TSMC. По сути, подобные масштабы бизнеса и позволяют AMD не только увеличивать объёмы поставок продукции в условиях тотального дефицита, но и пропорционально наращивать собственную выручку.

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NVIDIA сейчас довольствуется шестым местом и 2,83% выручки TSMC, а вот компания Intel даже не попадает в первую десятку с 0,84% выручки тайваньского подрядчика. Тем интереснее будет наблюдать, как Intel перепрыгнет через конкурентов в борьбе за квоты на конвейере TSMC, если сотрудничество между компаниями действительно будет расширяться.