Агентство Reuters сообщило, что на прошедшем вчера совещании с участием министерств и ведомств США вопрос о расширении санкций против китайских производителей полупроводниковых компонентов действительно обсуждался, но не в русле смещения «технологического порога» с 10 нм до 14 нм, а в контексте географического расширения санкций.
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По мнению участников совещания, если китайские производители чипов вроде SMIC сохраняют возможность получать оборудование в третьих странах, это снижает эффективность усилий США по сдерживанию развития китайской оборонной промышленности. Теперь американские власти надеются заручиться поддержкой союзников, чтобы те тоже тщательнее контролировали поставки оборудования в Китай. Например, Япония тоже располагает развитым ассортиментом литографического оборудования, поэтому власти США намерены перекрыть и этот канал поставок средств производства чипов в Китай.