Но графический процессор GA106 для них будет общим, пусть и в разных модификациях.

Вездесущий ресурс VideoCardz ко обычному времени повышения собственной активности выдал довольно интересную информацию, источником которой выступил один известный в определённых кругах блогер. По мнению первоисточника, видеокарты GeForce RTX 3050 будут существовать в двух разных модификациях, и объём памяти будет лишь одним из существенных различий между ними.

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Источник изображения: VideoCardz

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Версия с 8 Гбайт памяти типа GDDR6 получит 2560 ядер CUDA, 20 блоков трассировки лучей и 80 блоков выборки текстур. Вариант GeForce RTX 3050 с 4 Гбайт памяти типа GDDR6 получит лишь 2304 ядра CUDA, 18 блоков трассировки лучей и 72 блока выборки текстур. Шина памяти в обоих случаях будет 128-разрядной. Анонс видеокарт может состояться уже 4 января, а вот в продажу они поступят не ранее 27 января.