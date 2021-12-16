Вездесущий ресурс VideoCardz ко обычному времени повышения собственной активности выдал довольно интересную информацию, источником которой выступил один известный в определённых кругах блогер. По мнению первоисточника, видеокарты GeForce RTX 3050 будут существовать в двух разных модификациях, и объём памяти будет лишь одним из существенных различий между ними.
реклама
Версия с 8 Гбайт памяти типа GDDR6 получит 2560 ядер CUDA, 20 блоков трассировки лучей и 80 блоков выборки текстур. Вариант GeForce RTX 3050 с 4 Гбайт памяти типа GDDR6 получит лишь 2304 ядра CUDA, 18 блоков трассировки лучей и 72 блока выборки текстур. Шина памяти в обоих случаях будет 128-разрядной. Анонс видеокарт может состояться уже 4 января, а вот в продажу они поступят не ранее 27 января.