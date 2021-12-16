И в последующие годы спрос на эту продукцию не снизится.

В этом году тайваньский производитель кремниевых пластин GlobalWafers договорился о покупке активов немецкого конкурента Siltronic, и в будущее первая из компаний смотрит с оптимизмом ещё и по причине высокого спроса на собственную продукцию. Издание DigiTimes, например, со ссылкой на комментарии руководства GlobalWafers сообщает, что заказами она обеспечена до самого конца 2024 года.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Из кремниевых пластин изготавливают кристаллы полупроводниковых компонентов, поэтому наличие заказов на такой срок не является удивительным. Возможно, какие-то клиенты компании и перестраховываются на случай сохранения дефицита производственных мощностей, заказывая больше кремниевых пластин, чем им нужно, но ситуация лишь иллюстрирует соотношение спроса и предложения в этом сегменте рынка. После объединения с Siltronics компания GlobalWafers должна стать вторым по величине игроком в сегменте кремниевых пластин.