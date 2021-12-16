В этом году тайваньский производитель кремниевых пластин GlobalWafers договорился о покупке активов немецкого конкурента Siltronic, и в будущее первая из компаний смотрит с оптимизмом ещё и по причине высокого спроса на собственную продукцию. Издание DigiTimes, например, со ссылкой на комментарии руководства GlobalWafers сообщает, что заказами она обеспечена до самого конца 2024 года.
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Из кремниевых пластин изготавливают кристаллы полупроводниковых компонентов, поэтому наличие заказов на такой срок не является удивительным. Возможно, какие-то клиенты компании и перестраховываются на случай сохранения дефицита производственных мощностей, заказывая больше кремниевых пластин, чем им нужно, но ситуация лишь иллюстрирует соотношение спроса и предложения в этом сегменте рынка. После объединения с Siltronics компания GlobalWafers должна стать вторым по величине игроком в сегменте кремниевых пластин.