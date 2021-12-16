Сайт TSMC сегодня был украшен пресс-релизом, провозглашающим доступность клиентам компании так называемого техпроцесса N4X, который предусматривает выпуск высокопроизводительных компонентов по 4-нм технологическим нормам. В принципе, это значит, что заказчики теперь могут рассчитывать на получение 4-нм центральных процессоров, видеочипов и специализированных ускорителей, обладающих высоким быстродействием.
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Скорость переключения транзисторов, которая в таких случаях является олицетворением производительности компонента, выросла на 15% по сравнению с 5-нм техпроцессом. Проектировать 4-нм компоненты можно с использованием правил и библиотек, применявшихся при создании 5-нм изделий. Опытное производство 4-нм чипов будет развёрнуто в первой половине 2023 года.