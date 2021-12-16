А некоторые специалисты станут почти невыездными.

Как отмечает Nikkei Asian Review, тайваньские власти собираются усложнить процедуру продажи местными компаниями активов китайским инвесторам. Если сейчас тайваньские компании обязаны всего лишь уведомлять чиновников о проведении таких сделок, то в будущем им придётся дождаться их одобрения. Власти Тайваня хотят предотвратить утечку ценных технологий и специалистов в КНР.

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Источник изображения: TSMC

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Одновременно планируется ограничить свободу перемещений специалистов, которые для своих разработок использовали государственные средства. Если им потребуется поехать в КНР, то потребуется уведомить власти Тайваня и получить соответствующее разрешение. Тайваньские предприниматели теперь опасаются, что введение подобных ограничений ухудшит финансирование отрасли и замедлит её развитие, поскольку компании будут вынуждены избегать использования государственных субсидий из-за опасений по поводу возможных проблем в будущем.