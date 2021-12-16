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Новости Hardware Алексей Сычёв
Деньги вперёд: стоимость превращения Intel в важного клиента TSMC может оказаться очень высокой
За создание выделенного производства 3-нм чипов придётся заплатить крупный аванс.
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На этой неделе глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) посетил Тайвань для переговоров с TSMC, но официальной информации об итогах переговоров до сих пор нет. Как отмечает China Times со ссылкой на осведомлённые источники, переговоры были не самыми простыми. Intel рассчитывает получить выделенную производственную линию TSMC, на которой будут выпускаться 3-нм компоненты и другая продукция исключительно для данного американского клиента. TSMC платить за такое удовольствие из своего кармана в полном объёме не готова, а потому наверняка затребует от Intel крупный авансовый платёж.

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Источник изображения: Intel

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При этом не исключено, что в будущем Intel перенесёт выпуск 3-нм продукции на собственные предприятия. Созданная под нужды Intel линия TSMC при этом может и не пригодиться другим клиентам тайваньской компании, поэтому подобная форма сотрудничества таит в себе определённые риски. Intel за пару лет рассчитывает стать одним из крупнейших клиентов TSMC, но очевидно, что движение к этой цели повлечёт серьёзные затраты.

#intel #полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
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