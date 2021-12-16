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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel всё ещё не определилась в местом строительства предприятия в Европе
Компания сделает это в начале следующего года.
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Как известно, на этой неделе глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) посетил не только Тайвань, но и Малайзию, и в отличие от содержания переговоров с представителями TSMC, о результатах визита во вторую страну он был готов говорить совершенно открыто. По информации Reuters, генеральный директор Intel выразил надежду на создание 4000 новых рабочих мест на строящемся предприятии в Малайзии, где с 2024 года компания начнёт тестировать и упаковывать процессоры. Ещё пять тысяч рабочих мест будет создано непосредственно на строительстве предприятия. Общий бюджет проекта превысит $7 млрд.

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Источник изображения: Intel

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Пока новые предприятия не введены в строй, руководство Intel не видит причин для скорого устранения дефицита чипов. По словам Гелсингера, победить его удастся лишь к 2023 году. До недавних пор Гелсингер повторял, что компания определится с местом строительства нового предприятия в Европе к концу текущего года, но теперь он заявил, что сделает это только в начале следующего. В Ирландии предприятия по выпуску процессоров Intel существуют с прошлого века, но заказы для сторонних клиентов здесь начали выполнять лишь недавно, используя для этого 16-нм техпроцесс. Новое предприятие Intel в континентальной части Европы, как ожидается, будет способно предложить заказчикам более продвинутую литографию.

#intel #полупроводники #литографическое производство #европа
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