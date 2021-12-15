Австрийская компания Noctua более известна своими вентиляторами и системами охлаждения процессоров, но под Новый год она решила сделать приятно зажиточным ценителям фирменной атрибутики. Желающие в скором времени смогут купить сменные клавиши для клавиатур на базе переключателей Cherry MX, которые имеют фирменный окрас – кремовый и шоколадный.
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Самый полный набор клавиш стоит $115, но можно ограничиться и менее многочисленным, сэкономив несколько десятков долларов.
Это один из немногих случаев, когда продукция с логотипом Noctua не будет способствовать снижению температуры компьютерных компонентов. Фанаты продукции этой марки и любители моддинга, впрочем, наверняка не пожалеют денег на подобные аксессуары.