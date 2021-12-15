В отличие от многих охотников за новостями, немецкий ресурс 3DCenter привык методично систематизировать публикуемую аналитиками Mercury Research и Jon Peddie Research информацию о долях рынка AMD и NVIDIA, поэтому отследить динамику вплоть до 2022 года немецким коллегам не составляет труда. Столь протяжённый график несколько сложен для восприятия, поэтому мы ограничили шкалу времени первым кварталом 2014 года, в результате чего оба криптовалютных бума на прилагающийся график попали полностью.
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Стоит отметить, что во время первого криптовалютного бума 2017-2018 годов компания AMD свою долю рынка наращивала более агрессивно. С другой стороны, с началом второго криптовалютного бума в четвёртом квартале прошлого года AMD тоже возобновила укреплять свои позиции в сегменте дискретной графики. Конечно, доля чуть выше 20% не может удовлетворить компанию, а потому руководство рассчитывает на дальнейшее укрепление позиций после выхода на рынок новинок 2022 года. Рассказать о них Лиза Су (Lisa Su) собирается в ходе прямой трансляции, которая намечена на 4 января следующего года.