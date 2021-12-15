Требования времени.

Хорошо известно, что компания TSMC в этом году намеревается потратить около $30 млрд на расширение производственных мощностей и освоение новых литографических технологий. Не теряют соответствующих амбиций не только конкурирующая Samsung, но и получившая нового руководителя корпорация Intel. По данным IC Insights, в этом году величина капитальных затрат в полупроводниковой отрасли вырастет сразу на 34% до рекордных $152 млрд, и 35% этой суммы придётся как раз на контрактных производителей.

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Источник изображения: IC Insights

Те самые $53 млрд, которые потрачены контрактными производителями на расширение мощностей, тоже пришлись преимущественно на лидеров рынка. Например, TSMC потратила 57% общей суммы, а на долю китайской SMIC пришлось всего 8%, поскольку из-за американских санкций эта компания была вынуждена сократить капитальные затраты на четверть до $4,3 млрд. Контрактные производители в целом увеличили свои капитальные затраты на 42% по сравнению с прошлым годом.

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Производители памяти в совокупности понесли 34% капитальных затрат отрасли в текущем году, распределив 16% в пользу ОЗУ и 18% в пользу твердотельной памяти. Производство микропроцессоров сформировало 15% капитальных затрат отрасли, логики – 8%, а ещё 7% достались производителям аналоговых компонентов.