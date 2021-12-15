Иначе это навредит самой экономике страны.

По информации Bloomberg, завтра должно состояться заседание Совета национальной безопасности США, в котором примут участие несколько министерств и ведомств. На повестку дня вынесен вопрос об усилении санкционных ограничений в отношении компании SMIC – крупнейшего китайского контрактного производителя чипов, который входит и в пятёрку мировых лидеров.

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Источник изображения: Bloomberg

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Инициаторами усиления экспортного контроля выступают американские военные, которые считают, что имеющихся ограничений недостаточно для того, чтобы эффективно лишить SMIC возможности выпускать 10-нм изделия. Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), в свою очередь, призывает коллег к сбалансированному подходу к решению проблемы. Во-первых, экспортные ограничения не должны создавать дополнительных преимуществ для поставщиков из других стран, с которыми SMIC в результате сможет сотрудничать. Во-вторых, не должны пострадать американские поставщики, которые лишатся части выручки, и в результате смогут меньше денег тратить на разработку и исследования.