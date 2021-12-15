Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Министр торговли США призывает не перегибать с санкциями против SMIC
Иначе это навредит самой экономике страны.
анонсы и реклама
-13000р на MSI RTX 3070
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке

По информации Bloomberg, завтра должно состояться заседание Совета национальной безопасности США, в котором примут участие несколько министерств и ведомств. На повестку дня вынесен вопрос об усилении санкционных ограничений в отношении компании SMIC – крупнейшего китайского контрактного производителя чипов, который входит и в пятёрку мировых лидеров.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Инициаторами усиления экспортного контроля выступают американские военные, которые считают, что имеющихся ограничений недостаточно для того, чтобы эффективно лишить SMIC возможности выпускать 10-нм изделия. Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), в свою очередь, призывает коллег к сбалансированному подходу к решению проблемы. Во-первых, экспортные ограничения не должны создавать дополнительных преимуществ для поставщиков из других стран, с которыми SMIC в результате сможет сотрудничать. Во-вторых, не должны пострадать американские поставщики, которые лишатся части выручки, и в результате смогут меньше денег тратить на разработку и исследования.

#полупроводники #литографическое производство #сша #smic
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel потратит $7 млрд на расширение производственных мощностей в Малайзии
В третьем квартале Intel пришлось уступить компании Samsung по величине выручки
Глава Intel прибыл на Тайвань для переговоров с TSMC вчера вечером
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
83
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
33
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
46
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
78
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
29
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
42
Как сделать сборку Windows 11 своими руками. Пошаговая инструкция
24
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
18
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 1)
23
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
26

Сейчас обсуждают

Каа
09:10
Увидел майнера - ударь ему в глаз!
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
overandover
09:08
Блин, эт че выходит? Нам тут огрызочники затирали, мол, айфон это элемент исключительности, некой элитарности. А на деле их не успевают клепать и даже у самого последнего 314дора он есть?
Intel может стать третьим по величине клиентом TSMC к 2023 году
Александр Тетюшин
09:07
Рано или поздно всё это лопнет и цены вернутся это не может длиться бесконечно! На рынке нужны несколько игроков я надеюсь что Китай скоро зайдёт на рынок со своими GPU, а видяшки от Интел нах ни кому...
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
Dante1980
09:06
Название игры нельзя называть, так как это реклама контента 18+ и его не разрешают размещать даже на этом сайте. Но она ест на фото девушек
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
★★★Evgenii™★★★
09:05
Видео карты и видео игры придуманы раньше чем биткойн. Поэтому видеочип для игр, с возможностью майнинга, а не наоборот.
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
ivankrolikov
09:05
Охрененный термоинтерфейс эта жвачка. Это точно. Она тепло передаёт примерно как и обыкновенный дирол. Проверь на досуге если не лень. Современные ЮМ спасает только низкий TDP. Но это хреновое оправда...
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
overandover
09:03
Ну в этом случае как раз тупые
Intel может стать третьим по величине клиентом TSMC к 2023 году
rrrrex
09:01
С 4 метров уже с трудом можно отличить качественное 720р от 1080р на 42". Где-то на 65" появляется необходимость 4к, для 8к экран должен быть под 100", для 16к - добро пожаловать в кинотеатр. На 4к мо...
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
Алексей Полянский
09:00
Дак это 12400 с 4.4 ггц соло тред, а вот 12600 уже покажет покрасивее циферки со своими 4.8.
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
skydan
08:59
Тебе мало, увалень?
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем