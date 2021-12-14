Уже сейчас второе поколение водородомобиля Mirai делит платформу с флагманским седаном Lexus, но в обозримом будущем премиальную японскую марку ждёт повальный переход на использование тяговых батарей в качестве источника электроэнергии для силовой установки. Как поясняет Nikkei Asian Review, традиционно консервативная Toyota Motor не выдержала давления и пообещала к 2030 году освоить выпуск до 3,5 млн батарейных электромобилей ежегодно. На соответствующие нужды в предшествующие годы будет выделено около $70 млрд.
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Если к середине десятилетия Toyota представит 15 новых батарейных электромобилей, то к концу десятилетия их ассортимент расширится до 30 моделей. Премиальная марка и вовсе к 2035 году откажется от использования ДВС на всех региональных рынках. В 2030 году это будет сделано для продукции Lexus, реализуемой в Китае, Европе и Серверной Америке. Вместе с гибридами количество ежегодно продаваемых машин марки Toyota и Lexus с тяговыми электродвигателями в том или ином виде к 2030 году достигнет 8 млн штук. От водородного транспорта и гибридов Toyota пока отказываться не собирается, переход к доминированию батарейных электромобилей должен быть плавным и постепенным. В этой миграции компания предпочла бы ориентироваться на запросы конечных клиентов.