Американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) успел прослыть активным сторонником криптовалют, но когда компания Tesla не только вложила часть свободных средств в биткоин, но и начала принимать этой криптовалютой оплату за продаваемые электромобили, глава автопроизводителя решил приостановить подобную практику. Руководитель Tesla осознал, что для майнинга криптовалют используется слишком много ископаемых ресурсов, и поощрять их оборот компания будет готова только после перевода значительной части майнинговых ферм на использование энергии из возобновляемых источников.
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Теперь Electrek, что долгие заигрывания с dogecoin наконец-то воплотились в очередную декларацию намерений. Илон Маск заявил, что начнёт принимать данную криптовалюту в качестве средства платежа при продаже аксессуаров на фирменном интернет-сайте.
Очевидно, более скромные суммы транзакций по сравнению с покупкой электромобиля позволяют несколько успокоить «экологическую совесть» руководства Tesla. В любом случае, это эксперимент, и о возможности сохранить подобную практику в будущем компания будет судить только по его итогам.