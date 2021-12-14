Он настроен на благоприятный исход.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), судя по публикации на страницах сайта DigiTimes, взял за моду комментировать каждый шаг, связанный с преобразованиями компании на пути превращения в технологического лидера и крупного игрока контрактного рынка. Перед своим отлётом на Тайвань, как сообщает источник, Гелсингер записал небольшое напутственное видео.

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Источник изображения: DigiTimes, YouTube

На Тайвань глава Intel прибыл поздно вечером накануне, и сегодня наверняка сможет приступить к переговорам с представителями TSMC. Последнюю он назвал компанией, «открывшей магию кремния для нас и остальных участников рынка». Достижения TSMC в полупроводниковой сфере глава Intel высоко оценил. Дефицит полупроводниковых компонентов, по словам Гелсингера, доказал уязвимость цепочки поставок, поэтому предприятия данного профиля необходимо размещать и за пределами Тайваня, который глава Intel продолжает считать не самым стабильным регионом.

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Как заявил Гелсингер, «предприятия нужно строить быстрее, устанавливать больше оборудования, а уровень выхода годной продукции должен быть выше». Напомним, что Intel должна договориться с TSMC о квотах на выпуск 3-нм и 6-нм продукции, поскольку будет заказывать её производство этой компании.