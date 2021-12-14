На смену гололедице пришла переносица.

Было очевидно, что игорь слаб настолько, что не оставит без внимания тему задержки анонса некоторых видеокарт NVIDIA. По данным первоисточника, 17 декабря перестаёт быть днём формального анонса GeForce RTX 3070 Ti с 16 Гбайт памяти, и теперь фактически эта видеокарта появится на рынке не 11 января, а уже после первого февраля 2022 года. Причина задержки банальна – до наступления Нового года по китайскому лунному календарю в условиях дефицита комплектующих не получится изготовить достаточное количество видеокарт.

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Источник изображения: VideoCardz

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Не выйдет 17 декабря и версия GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти. Впрочем, когда она теперь выйдет, источник тоже не сообщает. Зато своевременному дебюту флагманской GeForce RTX 3090 Ti с 24 Гбайт памяти ничего не помешает – анонс состоится во время трансляции 4 января, а поставки видеокарт данной модели запланированы на период после 27 января 2022 года.