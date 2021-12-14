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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый iPhone SE с поддержкой 5G увеличит количество перебежчиков с Android на 1,4 млрд человек
И привлечёт ещё 300 млн среди «своих».
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По мнению экспертов J.P. Morgan, совокупность ряда факторов сделает будущий iPhone SE с поддержкой сетей 5G очень популярным смартфоном. Дебютировав в следующем полугодии, он в течение своего жизненного цикла сможет привлечь до 1,4 млрд владельцев смартфонов под управлением Android, а также до 300 млн обладателей iPhone прежних поколений.

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Источник изображения: Apple

Данный прогноз делается на допущении, что базовая версия iPhone SE 5G будет стоить $399, а участники корпоративной программы обмена смартфонов потратят на новый аппарат и вовсе $269. До сентября следующего года Apple сможет продать до 30 млн iPhone SE нового поколения, а всего за отчётный период компания реализует до 250 млн новых iPhone. Это на 10 млн больше, чем было продано в предыдущем фискальном году.

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Специалисты Wedbush считают, что на руках у пользователей сейчас порядка 975 млн смартфонов Apple, и почти четверть из них старше трёх с половиной лет, а потому охотно будет заменена на более новые модели в ближайшие кварталы. Со временем до половины капитализации Apple будет определяться услугами и подписками, которые компания предоставляет своим клиентам.

#смартфоны #аналитика #apple #iphone #iphone se
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Megard
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Заметил что отписались в основном те у которых айфона не было и нет, причем негативно, это ИМХО говорит о зависти или как минимум о неуверенности в своем выборе.
Новый iPhone SE с поддержкой 5G увеличит количество перебежчиков с Android на 1,4 млрд человек
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