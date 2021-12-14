На сайте AMD по мере приближения к началу января появился пресс-релиз, который внёс чуть больше ясности в повестку мероприятия, запланированного компанией на четвёртое число следующего месяца. Она собирается провести прямую трансляцию, в ходе которой Лиза Су (Lisa Su) расскажет о различных инновациях и решениях, включая будущие процессоры и видеокарты.
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Даже само название трансляции, 2022 Product Premiere, заставляет ценителей талантов компании приготовиться к просмотру прямого эфира, который начнётся в 18-00 по московскому времени 4 января 2022 года. Посмотреть мероприятие в записи можно будет и после его завершения, так что у аудитории не будет проблем с поиском способов провести время в праздничные дни. Кстати, на официальной странице AMD в Twitter компания открыто упоминает инновации в сфере высокопроизводительных вычислений, о которых собирается рассказать в январе.