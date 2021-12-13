Помогли цены на память.

По данным аналитического агентства Omdia, на которые ссылается Business Korea, в третьем квартале этого года выручка всего рынка полупроводниковых изделий превысила $153 млрд, последовательно увеличившись на 7,6%. Выручка от реализации микросхем памяти в целом выросла на 12%, от реализации твердотельной памяти – на 13,8%.

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Источник изображения: TSMC

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Подобная тенденция помогла Samsung Electronics впервые с конца 2018 года обойти Intel по величине выручки. Первая получила за период $21 млрд, вторая всего лишь $18,8 млрд. Если корейский гигант последовательно увеличил выручку на 13%, то компания Intel сократила её на 1,8%. Кстати, в пятёрку лидеров попали все три крупнейших производителя памяти, а замыкает ей компания Qualcomm с впечатляющим приростом выручки на 19,5%. Компания NVIDIA занимает шестое место, а AMD десятое.