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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel потратит $7 млрд на расширение производственных мощностей в Малайзии
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На этой неделе генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) должен посетить сперва Тайвань, а потом и Малайзию. Если в первом случае он будет договариваться с TSMC о квотах на производство компонентов для нужд компании, то во втором он должен сделать заявление, касающееся планов Intel по расширению локального производства. Как отмечает Bloomberg, на среду назначено совместное выступление главы Intel и малазийских министров, в ходе которого будет объявлено о намерениях компании вложить $7 млрд в расширение местной производственной базы.

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Источник изображения: Business Standard

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Напомним, что в Малайзии компания занимается тестированием и упаковкой процессоров и чипсетов. Кремниевые пластины с кристаллами процессоров и чипсетов прибывают в Малайзию из других стран, и здесь они разделяются на отдельные чипы, помещаются в корпус и подвергаются первичному тестированию. По всей видимости, возможностей местного предприятия компании Intel уже не хватает, поэтому $7 млрд будут потрачены на строительство нового.

#intel #полупроводники #процессоры
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