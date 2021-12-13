Дефицит победить не удастся, но он начнёт отступать.
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По данным сайта DigiTimes, ссылающегося на традиционные отраслевые источники, в следующем году уровень загрузки контрактных предприятий по производству полупроводниковой продукции будет оставаться высоким, поэтому говорить о решении проблемы дефицита будет преждевременно.
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Источник изображения: DigiTimes
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При этом, как отмечается, спрос на некоторые виды компонентов типа микроконтроллеров для изделий потребительского сектора снижается, а потому ситуация с их поставками начала приходить в норму. По крайней мере, в некоторых сегментах рынка это позволит снять напряжённость с поставками и стабилизировать цены.