Практически с первых месяцев пандемии нам приходилось слышать прогнозы экспертов, которые предсказывали скорое снижение спроса на ноутбуки, но спрос оставался на высоком уровне на протяжении нескольких кварталов, и в итоге в прошлом году ёмкость рынка ПК выросла почти на сто миллионов устройств. Как поясняет DigiTimes со ссылкой на источники среди разработчиков компонентов, в следующем году спрос на ноутбуки будет поддерживаться игровым и корпоративным секторами.
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При этом спрос на ноутбуки начального уровня и устройства под управлением Google Chrome OS снизится, отображая некоторую степень насыщения в образовательном секторе. Выход Windows 11 в октябре текущего года запустит волну обновления корпоративных парков ПК, поэтому в 2022 году спрос на ноутбуки останется на стабильном уровне.