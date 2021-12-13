Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году поддержку рынку ноутбуков окажут игровой и корпоративный сегменты
Windows 11 будет влиять на спрос предсказуемо.
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Практически с первых месяцев пандемии нам приходилось слышать прогнозы экспертов, которые предсказывали скорое снижение спроса на ноутбуки, но спрос оставался на высоком уровне на протяжении нескольких кварталов, и в итоге в прошлом году ёмкость рынка ПК выросла почти на сто миллионов устройств. Как поясняет DigiTimes со ссылкой на источники среди разработчиков компонентов, в следующем году спрос на ноутбуки будет поддерживаться игровым и корпоративным секторами.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

При этом спрос на ноутбуки начального уровня и устройства под управлением Google Chrome OS снизится, отображая некоторую степень насыщения в образовательном секторе. Выход Windows 11 в октябре текущего года запустит волну обновления корпоративных парков ПК, поэтому в 2022 году спрос на ноутбуки останется на стабильном уровне.

#аналитика #ноутбуки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

По мнению NVIDIA, рынок автомобильных систем вырастет в сто раз
В следующем году Tesla может выпустить полтора миллиона электромобилей
Главный акционер GlobalFoundries считает, что к 2035 году оборот полупроводниковой отрасли увеличится до $2 трлн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
155
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть пятая
11
Black Mesa: Blue Shift - подробная рецензия на первые три главы ремейка HL: Blue Shift
15
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
11
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
88
Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)
40
Поговорим о мини домах
77
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
6
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
6
Ученые создали первых в мире самовоспроизводящихся биороботов-ксеноботов
16

Сейчас обсуждают

Slow Mo
12:50
Я уже неделю пишу,что Адский Стейк большие проблемы -видосы кидал ,всем фанатам не докажешь
Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
=
12:49
пока майнеры решают на что выдить, я уже собрал клиенту комп, осталось поставить вин 10 и получить 5500
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
Шешенбек Тант-Оглы
12:49
Зилоты вы хотя бы советуйтесь со своей семьёй, час назад ты такую же новость выкатил, твой сын или твоя муж или жена.
В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
Александр Дедок
12:48
А что - ты считать не умеешь? Вроде элементарная математика 2-3 класс - если подписка стоит 200р и тебе идет кешбек с покупок 5 процентов то чтобы окупить ее тебе нужно сделать покупок 200/5*100 - на...
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
pOdOnOg
12:47
Как в том анекдоте "Далеко ли до Таллина?"...
Майнеры нашли способ разблокировать GeForce RTX 3080 Ti LHR, повысив хешрейт до 90 MH/s
daimos
12:47
Долбоеб сонный, мало того, что не первый, так еще и фейк это - уже новость была
В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
Jurten Krieg
12:47
Причина будапешта? Гречневый пидopaн, ты?
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
Собака на Зене
12:46
Когда узнал, что i5-12400 в играх не хуже, чем 5950X.
Список недорогих материнских плат H и B 600-серии для процессоров Intel Alder Lake появился в сети
GerrLord347
12:46
Лютый ржач и троллинг криворукого))))))
Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
pOdOnOg
12:45
Хммм... казалось бы причём тут оверклокинг...
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем