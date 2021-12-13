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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Индии готовы вложить в развитие национальной полупроводниковой отрасли $10 млрд
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Локализация производства полупроводниковых компонентов стала навязчивой идеей для правительств многих стран, и Индия с её внушительным населением и растущим рынком не стала исключением. До сих пор здесь активно развивалась лишь разработка компонентов и программного обеспечения – по крайней мере, если говорить о специфике локального бизнеса компании Intel или AMD. Теперь же, как отмечает DigiTimes, власти страны готовы выделить до $10 млрд субсидий на создание в Индии локального производства полупроводниковых чипов.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Представители Intel подчеркнули, что эта компания в совокупности вложила в развитие местного бизнеса около $7 млрд, и сейчас помогает местным производителям разрабатывать ноутбуки, а с операторами связи совместно трудится над развитием сетей четвёртого и пятого поколения. Впрочем, пока подобная деятельность никакого отношения именно к производству компонентов никакого отношения не имела.

#intel #финансы #полупроводники #литографическое производство #индия
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