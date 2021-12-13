В общем зачёте, прошу заметить.

Взявшийся за изучение потенциала инженерного образца Core i5-12600KF американский энтузиаст l0ud_sil3nc3 нашёл ту сферу применения талантов данного процессора, где ему практически не нашлось равных. По крайней мере, в тесте PCMark10 Express эта модель семейства Alder Lake-S с шестью активными ядрами и шестью потоками оказалась на втором месте с результатом 11 049 баллов.

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Источник изображения: HWBot, l0ud_sil3nc3

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Речь, надо сказать, идёт об общем зачёте среди всех процессоров, поэтому результат весьма достойный. Под жидким азотом процессор был разогнан до 6800 МГц. Среди моделей с шестью ядрами он оказался лучшим, как и в модельном зачёте. В состав тестовой системы, к слову, входил и твердотельный накопитель Intel Optane P5800X.