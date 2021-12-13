Маска, я тебя знаю!

Как отмечает Reuters, в южнокорейском городе Пучхоне с численностью населения около 800 тыс. человек скоро будет запущен пилотный проект по использованию связки из системы видеонаблюдения и технологии распознавания лиц для контроля за распространением коронавирусной инфекцией.

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Источник изображения: Reuters

По сути, система видеонаблюдения в общественных местах используется в этих целях уже сейчас, просто сейчас отслеживанием потенциальных распространителей инфекции занимаются операторы, вынужденные работать на износ на протяжении многочасовых смен. Данные с 10 820 видеокамер будут обрабатываться в сочетании с информацией от операторов сотовой связи и данными геолокации, а вычислять гуляющих вместо пребывания на карантине граждан будет система распознавания лиц.

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По словам представителей южнокорейских властей, на визуальный анализ одной записи с видеокамеры порой уходит несколько часов, а искусственный интеллект сможет находить нужных людей почти мгновенно. За время от пяти до десяти минут можно будет отследить положение до десяти человек. Следить за работой пилотной системы смогут всего десять операторов. Проект обойдётся городскому бюджету более чем в $1,5 млн. Пациенты корейских клиник, обратившиеся за помощью при диагностировании COVID-19, будут подписывать согласие на использование изображения своего лица для отслеживания передвижений, но даже без него система сможет распознавать человека по силуэту и одежде. Масштабировать систему до национального уровня пока не планируется.