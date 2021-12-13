Глава инвестиционного фонда Mubadala, которому принадлежит основной пакет акций GlobalFoundries даже после выхода компании на фондовый рынок, в интервью каналу CNBC пояснил, что производители полупроводниковых компонентов продолжат играть важную роль в развитии мировой экономики в обозримом будущем.
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Если на достижение оборота в $500 млрд отрасли потребовались пятьдесят лет, то удвоить она его сможет уже через восемь-десять лет, как считает Халдун аль-Мубарак (Khaldoon Al Mubarak). Следующее удвоение оборота произойдёт ещё через четыре-пять лет, как считает основной инвестор GlobalFoundries. Таким образом, к середине следующего десятилетия полупроводниковая отрасль сможет ежегодно получать выручку в размере до $2 трлн.
Сама GlobalFoundries считает своим неоспоримым преимуществом наличие производственных предприятий за пределами Азии. У неё есть предприятия в Сингапуре и Германии, а также в США. В пятёрку мировых лидеров GlobalFoundries вписывается на третью позицию, но только она располагает предприятиями не в Азии. TSMC, Samsung, UMC и SMIC концентрируют предприятия в азиатском регионе, хотя две первые компании в последнее время обратили взоры и на американский рынок контрактных услуг.