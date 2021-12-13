Формально он вырастет в четыре раза от нынешнего уровня.

Глава инвестиционного фонда Mubadala, которому принадлежит основной пакет акций GlobalFoundries даже после выхода компании на фондовый рынок, в интервью каналу CNBC пояснил, что производители полупроводниковых компонентов продолжат играть важную роль в развитии мировой экономики в обозримом будущем.

реклама

Источник изображения: TSMC

Если на достижение оборота в $500 млрд отрасли потребовались пятьдесят лет, то удвоить она его сможет уже через восемь-десять лет, как считает Халдун аль-Мубарак (Khaldoon Al Mubarak). Следующее удвоение оборота произойдёт ещё через четыре-пять лет, как считает основной инвестор GlobalFoundries. Таким образом, к середине следующего десятилетия полупроводниковая отрасль сможет ежегодно получать выручку в размере до $2 трлн.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Сама GlobalFoundries считает своим неоспоримым преимуществом наличие производственных предприятий за пределами Азии. У неё есть предприятия в Сингапуре и Германии, а также в США. В пятёрку мировых лидеров GlobalFoundries вписывается на третью позицию, но только она располагает предприятиями не в Азии. TSMC, Samsung, UMC и SMIC концентрируют предприятия в азиатском регионе, хотя две первые компании в последнее время обратили взоры и на американский рынок контрактных услуг.