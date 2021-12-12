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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава европейских антимонопольщиков выразила глубокую озабоченность сделкой между NVIDIA и Arm
Необходимо понять, что компании собираются делать после слияния.
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Похоже, претензии Федеральной торговой комиссии США к готовящейся сделке между NVIDIA и Arm придали сил и европейским регуляторам, которые к углублённому изучению условий сделки приступили чуть раньше. Новая фаза расследования завершится вынесением вердикта 15 марта, что теоретически ещё позволяет NVIDIA уложиться в намеченные сроки завершения сделки.

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Озабоченность условиями сделки теперь выражает и глава профильного органа Евросоюза Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), как отмечают знакомые с публикацией Bloomberg источники. Комиссар Евросоюза намеревается затребовать у сторон сделки более подробные документы, включая протоколы заседаний совета директоров.

Источник изображения: NVIDIA

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Европейские антимонопольщики надеются найти в этих документах хотя бы частичные ответы на вопросы о планах компаний после слияния. Чиновники опасаются, что NVIDIA может злоупотребить своим положением после сделки с Arm, ограничив в правах прочих клиентов британского разработчика процессорных архитектур.

#nvidia #arm #сделка #евросоюз
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