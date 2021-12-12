Однообразие, обусловленное технологическими особенностями.

Похоже, главу Tesla Илона Маска (Elon Musk) трудности не только закаляют, но и вдохновляют, поскольку складывается впечатление, что он порой создаёт их специально. Электрический пикап Cybertruck должен получить кузов с панелями из нержавеющий стали, отчасти этот фактор и обусловил его угловатую форму. Как отмечает Electrek, в ходе обсуждения внешности очередного прототипа пикапа глава Tesla вчера подтвердил, что с конвейера машина будет сходить без какого-либо лакокрасочного покрытия на кузове.

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Источник изображения: Electrek

Наносить краску на нержавеющую сталь весьма проблематично с технологической точки зрения, но ранее Илон Маск высказывал предположение, что Tesla может предлагать клиентам покрытие кузова цветной плёнкой в качестве официальной опции. Теперь он утверждает, что подобную услугу на первых порах компания оказывать не будет, а потому покупателям придётся полагаться на сторонних специалистов. Подражая знаменитому высказыванию Генри Форда (Henry Ford), Илон Маск добавил: «Cybertruck может быть любого цвета, при условии, что его не будет».

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В начале прошлого века пионер американского автомобилестроения Генри Форд в аналогичной манере ответил на просьбы клиентов предлагать массовую Model T в цветах, отличных от чёрного. Он заявил, что автомобиль может быть любого цвета, при условии, что он чёрный. В ту пору чёрная краска обходилась автопроизводителю дешевле остальных, а потому подобное однообразие стало прямым следствием желания сэкономить.