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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый прототип Tesla Cybertruck впечатлил огромным дворником
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Как это уже не раз случалось, технологические реалии охлаждают полёт мысли Илона Маска (Elon Musk), поэтому изделия Tesla в серию идут с более прагматичными решениями. До старта массового производства электрических пикапов Cybertruck осталось не менее года, но на испытательной трассе калифорнийского предприятия компании, как отмечает Electrek, уже замечен новый прототип электромобиля.

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Источник изображения: YouTube, Chile Al100

Шпионская видеосъёмка запечатлела машину с более обтекаемой передней частью. Если судить по изображению в данном ракурсе, ветровое стекло имеет некоторый радиус кривизны и не является абсолютно плоским. Очищать его призвана гигантская щётка, которая в состоянии покоя прижимается к левой стойке кузова. Как признался сам Илон Маск после появления данного видео на YouTube, разработать адекватное средство очистки ветрового стекла таких размеров действительно очень сложно. В серийном варианте «дворник» может прятаться под капот пикапа.

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Боковые зеркала тоже стали уступкой требованиям сертификации, как и бамперы более округлой формы. Утапливаемые в двери ручки на данном изображении не просматриваются, но Маск ранее предполагал, что на серийной версии пикапа ручек не будет вовсе. Электроприводы при необходимости будут сами приоткрывать двери. Передняя светотехника прототипа тоже отличается от эскиза, демонстрируемого на сайте компании. Вместо сплошной светодиодной полосы у передней кромки капота прототип довольствуется двумя раздельными фарами, опущенными ближе к переднему бамперу. Впрочем, это может остаться характерной чертой предсерийной версии, поскольку светодиодная техника в наше время открывает перед автоконструкторами широкие возможности.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #cybertruck #tesla cybertruck
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