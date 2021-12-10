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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск задумался о том, чтобы отойти от дел
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Просочившееся в оборот слово «инфлюенсер» обозначает тот род деятельности, о преобладании которого в своей жизни мечтает миллиардер Илон Маск (Elon Musk), как отмечает Reuters со ссылкой на очередные публикации главы Tesla на страницах Twitter. По словам Маска, он задумался о смене рода деятельности и отказа от постов генерального директора в тех компаниях, которые он возглавляет в настоящее время. Помимо Tesla, напомним, это ещё SpaceX, The Boring Company и Neuralink.

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Источник изображения: Business Insider

Сейчас Илон Маск за свою работу получает вознаграждение не в денежной форме напрямую, а в виде акций, которые время от времени продаёт на открытом рынке. С прошлого месяца, например, он продал акций Tesla на общую сумму более $12 млрд. Котировки акций Tesla, периодически обновляя исторические максимумы, усиливают преимущество Илона Маска в статусе богатейшего человека планеты.

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По словам миллиардера, он семь дней в неделю проводит на работе, оставляя время только на сон, а предпочёл бы располагать каким-то свободным временем. Ради этого он и собирается оставить посты генерального директора. Ещё в январе этого года он утверждал, что если и покинет должность главы Tesla, то сделает это лишь через несколько лет. Основателем компании он не является, но роль одного из ранних инвесторов в своё время позволила ему занять пост генерального директора.

#финансы #tesla #илон маск #акции
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